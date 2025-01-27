Фахівець зазначив, що попри ризики та можливі приморозки, листя, яке формує головку капусти, перебуває у чудовому стані. У листопаді головки важили близько 100-150 грамів, а зараз їхня маса перевищує кілограм. Через низькі температури шкідники, такі як білокрилка чи попелиці, не з’являються, що також є перевагою для вирощування.

Станом на кінець січня 2025 року денна температура повітря в Одеській області коливалася від +3 до +12 °C, а вночі знижувалася до -1 °C. Попри погодні умови, капуста продовжує формувати врожай, що може стати цікавим досвідом для фермерів регіону.

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