В Одессе на Молдаванке прогремел взрыв – есть пострадавшие

Сегодня, в пятницу, 2 декабря 2022 года, во второй половине дня, в Одессе сдетонировало взрывное устройство на парковке админздания Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской, неподалеку от «Пункта несокрушимости».

По словам очевидцев, на место при было много машин скорой помощи. Также сообщалось о раненых и даже погибших.

А источники в правоохранительных органах сообщили, что среди травмированных полицейские с переломом и ранением обломками. Два человека в тяжелом состоянии.

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин сообщил, что у части доставленных в заведение раненых от взрыва гранаты травмы ног средней тяжести. Сейчас их обследуют.

По данным полиции, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль «Додж». В багажнике они увидели взрывное устройство и вызвали следственно-оперативную группу. Когда та прибыла, предмет взорвался. В результате пострадали пятеро правоохранителей и трое гражданских лиц.

Впрочем, информация об инциденте на сайте ГУНП в Одесской области на данный момент отсутствует.

Подробности произошедшего уточняются.