В доме под Одесской взорвался газовый котел: пострадал младенец

26 января в частном доме в селе Красноселка произошел взрыв газового отопительного котла. В результате ожоги получили восьмимесячный ребенок и его мать.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По информации медиков, мать и ребенок получили термические ожоги и в состоянии средней тяжести были доставлены в Одесский городской ожоговый центр.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что возле двух столбов бездомный обнаружил труп младенца.
Еще мы рассказывали, что 7-месячный младенец прижал ладони к печке и был с ожогами доставлен в больницу.
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