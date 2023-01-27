В доме под Одесской взорвался газовый котел: пострадал младенец

26 января в частном доме в селе Красноселка произошел взрыв газового отопительного котла. В результате ожоги получили восьмимесячный ребенок и его мать.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, мать и ребенок получили термические ожоги и в состоянии средней тяжести были доставлены в Одесский городской ожоговый центр.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что возле двух столбов бездомный обнаружил труп младенца.

Еще мы рассказывали, что 7-месячный младенец прижал ладони к печке и был с ожогами доставлен в больницу.

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