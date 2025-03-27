Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Несколько дней назад на спецлинию «102» поступило обращение от 54-летнего жителя Балтской громады о том, что сын бывшей сожительницы избил его прикладом автомата.

Прибыв на место происшествия полицейские провели обыск и обнаружили автомат, гранату с запалом, почти полторы сотни патронов и пластическое взрывчатое вещество. Опасные предметы были направлены на экспертизу.

Мужчина пояснил, что все это трофеи, которые он привез из зоны боевых действий.

За незаконное хранение оружия и взрывчатке мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, 23 марта 2025 год, в городе Беляевке Одесской области взорвали местное отделение полиции. Погибла женщина, ранены полицейские.