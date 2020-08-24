В Одесской области в честь погибшего ученого назовут мыс

В Одесской области в национальном парке “Тузловские лиманы” появится мыс имени профессора Бориса Александрова.

Этот мыс сейчас называется “Камчатский рожок” и находится около лиманов Карачаус, Алибей и Шаганы.

Решение о присвоении мыса имени биолога, профессора Александрова, который погиб в пожаре на улице Троицкой в Одессе, принял ученый совет нацпарка, пишет в Фейсбук его сотрудник Иван Русев.

Ранее в Одессе презентовали книгу «Секреты Черного моря», которую написал Александров.

Фото: Иван Русев, Фейсбук