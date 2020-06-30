Пожар на Троицкой: в суд передали дело в отношении четверых обвиняемых

Приморский суд Одессы рассмотрит уголовное дело о пожаре в колледже на улице Троицкой.

В пожаре с многочисленными жертвами обвиняют директора колледжа, завхоза, завотделением экономики и предпринимательства и бывшего замдиректора по хозчасти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что обвинительные акты уже в суде.

Напомним, что пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому, которого 22 мая суд постановил поместить под стражу на два месяца. Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию.