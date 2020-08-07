В Одессе рассказали о секретах Черного моря, и часть из них раскрыли (фото)

«Книжная сцена» Международного фестиваля «Зеленая волна» в Одессе превратилась в место раскрытия тайн, загадок и секретов Черного моря. Сотрудники Института биологии южных морей НАН Украины Анастасия Снигирева и Михаил Сон представили книгу «Секреты Черного моря», которая сразу же вызвала большой интерес и завоевала симпатию среди гостей фестиваля.

У книги необычная судьба. Автор идеи ее создания — профессор Борис Александров, который погиб при жутком пожаре на Троицкой в декабре прошлого года. Он и сам написал несколько статей для будущего издания. Дело продолжили его коллеги — и вот книга уже перед нами. Первыми ее получили одесские библиотеки.

О Черном море существует множество легенд, разночтений и даже «баек». «Секреты Черного моря» — научно-популярное издание, это, по сути, 28 исчерпывающих ответов на 28 самых частых вопросов (и заблуждений) о «самом синем в мире».

Ну, вот, к примеру, почему море светится? А можно ли его поджечь? (Кстати, можно, это не просто из сказки Чуковского). Сколько живут мидии? (Мидия-долгожитель прожила 28 лет). Откуда в море «берутся» организмы, которые ему не присущи? Какие змеи и другие животные водятся в море и опасны ли они для человека?

Оказывается, при всех «страшилках» Черное море — самое безопасное, ядовитых змей в нем нет. Оказывается, скаты, чьи уколы и в самом деле могут нанести вред здоровью, сами очень боятся человека. Ну а о других тайнах-загадках-секретах вы можете узнать из книги, которая интересна будет всем — и взрослым, и детям.

Еще особенность этого издания — это, как рассказали на презентации, некоммерческий проект, и книга постепенно выкладывается в соцсетях. Так, с частью секретов Черного моря уже можно познакомиться на страничке «Фаны Черного моря» в Фейсбуке, а также на страничке Института биологии южных морей НАН Украины. Скоро она будет выложена полностью. И это замечательно, потому что тираж издания небольшой.

Готовится и английская версия книги для распространения за рубежом — в первую очередь для стран, имеющих выход к Черному морю.

Как проходит фестиваль “Зеленая волна 2020” читайте ЗДЕСЬ.

Фото с фестиваля: Мария Котова

Фото Бориса Александрова — dumskaya.net