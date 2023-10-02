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В Одесской области утонули два подростка: что произошло

В Одесской области утонули два подростка: что произошло

Сегодня, 2 октября, в Одесской области водолазы обнаружили тела двух утонувших тринадцатилетних подростков. Трагедия произошла в селе Березань Одесского района во время купания в искусственном водоеме.

В областном управлении ГСЧС и полиции сообщили, что дети из села Выгода накануне ушли на прогулку и не вернулись.

«Родители собственными силами надеялись разыскать сыновей: надеялись, что те где-то уехали, потому что их видели у железной дороги. Впрочем, вскоре одежду одного разыскиваемого обнаружил охранник искусственного водоема для полива виноградников в селе Березань. После этого они обратились за помощью к нам», – рассказал начальник сектора ювенальной превенции Одесского районного управления полиции №2 Александр Маренченко.

Поисковую операцию полицейские со спасателями сразу развернули именно у водоема, и через несколько часов обоих детей нашли без признаков жизни. Их тела водолазы достали со дна водоема

Предварительно причина смерти ребят – утопление.

В рамках производства, начатого следователями по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, тела детей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

С родителями погибших работают психологи ГСЧС.

психологи

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Редакция ПРОФИЛЬ

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