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На Одещині потонули два підлітки: що сталося

На Одещині потонули два підлітки: що сталося

Сьогодні, 2 жовтня, на Одещині водолази виявили тіла двох потонулих тринадцятирічних підлітків. Трагедія сталася у селі Березань Одеського району під час купання у штучній водоймі.

В обласному управлінні ДСНС та поліції повідомили, що діти із села Вигода напередодні пішли на прогулянку та не повернулися.

“Батьки власноруч сподівалися розшукати синів: сподівалися, що ті десь поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Втім, незабаром одяг одного розшукуваного виявив охоронець штучної водойми для поливу виноградників у Березані. Після цього вони звернулися за допомогою до нас”, – розповів начальник сектору ювенальної превенції Одеського районного управління поліції №2 Олександр Маренченко.

Пошукову операцію поліцейські з рятувальниками одразу розгорнули саме біля водойми, і за кілька годин обох дітей знайшли без ознак життя. Їхні тіла водолази дістали з дна водойми.

Попередньо причина смерті хлопців – утоплення.

У межах провадження, розпочатого слідчими за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України, тіла дітей будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

З батьками загиблих працюють психологи ДСНС.

психологи

 

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