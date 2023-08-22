В Одесской области в одном районе едва не утонули несколько детей: что произошло?

Трехлетний мальчик, семилетняя девочка и маленький мальчик чуть не утонули в водоемах в Подольском районе Одесской области из-за недосмотра родителей. Двое детей в среднем и тяжелом состоянии – об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

3-летний мальчик и его 7-летняя сестренка купались на водоеме в селе Косы Куяльницкой территориальной громады Подольского района. Их мать попросила присмотреть за детьми знакомого, который не заметил, как они оказались под водой.

Первую помощь мальчику оказал отдыхающий, который на своем авто отвез его в больницу. Он находится в больнице средней тяжести, а его сестра в тяжелом. Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Матери грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Еще один 7-летний мальчик наглотался воды на водоеме недалеко от села Любомирка Куяльницкой территориальной громады Подольского района. Товарищ семьи увидел это и вызвал быструю. Ребёнка не госпитализировали.

На маму составили административные материалы по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили их в суд. Ей грозит штраф от 1700 до 5100 гривен.

Напомним, что всубботу, 12 августа, бригада медиков Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области спасла женщину, которая едва не тонула на одном из пляжей.

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