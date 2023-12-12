В Одессе таксист изнасиловал пассажирку: подробности

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

Как сообщили правоохранители, после того, как женщина вызвала такси, чтобы доехать домой после работы, таксист ей перезвонил и предложил несколько изменить маршрут, потому что ему якобы необходимо заехать по делам к себе домой.

Одесситка согласилась. А таксист вывез ее за город и угрожая ножом, изнасиловал. Кроме того, он забрал у нее деньги в сумме около 8 тысяч гривен. Чтобы женщина не могла никуда позвонить и попросить помощи, он с ее телефона достал и выбросил сим-карты.

Без связи и денег он оставил ее за городом и скрылся с места преступления.

Женщина самостоятельно добралась домой и рассказала близким о преступлении, которое над ней совершили. Родные сразу обратились в полицию.

Полицейским удалось уже на следующий день установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение и завладение транспортным средством житель Одесского района.

Во время обысков у него обнаружили нож и часть средств, которые он похитил у потерпевшей, другие успел потратить.

За изнасилование и ограбление максимальное наказание для злоумышленника – до 10 лет лишения свободы.

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