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Убил и сам вызвал полицию: жестокое убийство в Одесской области из-за ревности

Убил и сам вызвал полицию: жестокое убийство в Одесской области из-за ревности

Алкоголь и ревность стали причиной бытового убийства в Ананьеве подольского района. 40-летний мужчина убил свою сожительницу.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как рассказали правоохранители, преступление произошло 16 декабря в одном из частных домов города Ананьев.

Полицию вызвал на место преступления сам правонарушитель. По его словам, конфликт возник во время распития алкоголя на почве ревности.

вбивство

Мужчине не понравилось как себя вела его сожительница, за что он побил ее по голове металлическим совком, кулаками. А когда она уже упала – бил ногами.

Женщина от нанесенных ударов скончалась на месте до приезда кареты «скорой».

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По предварительным выводам специалистов, причиной смерти стали полученные травмы – переломы костей черепа, челюсти, носа, многочисленные ушибы головы.

Мужчине уже сообщили о подозрении в убийстве. В настоящее время он находится под стражей. Проводятся экспертизы о его вменяемости.

За совершенное преступление ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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