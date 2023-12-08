В Одессе охранник до смерти «перевоспитал» ночного гостя

Подробности рассказали в Главном управлении полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что охранник впустил местного мужчину в помещение автостанции переночевать, а утром выяснилось, что исчез ящик с пожертвованиями граждан и выручка из туалета. Ночной гость тоже исчез, так что подозрение в краже упало на него.

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Сотрудники охраны разыскали мужчину и, сообщив об этом в полицию, повели его в подвальное помещение автостанции. Там один из охранников решил перевоспитать «вора». Он жестоко избил мужчину, еще и прищемил дверью пальцы руки.

Приехавшие на вызов правоохранители увидев тяжелое состоянии мужчины, вызвали медиков. Пока пострадавшего с разрывами печени, поджелудочной железы, переломом ребра и кровоизлиянием в брюшную полость везли в больницу, он умер. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Охраннику сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Его поместили в изолятор временного содержания.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.