Про це попереджає власників собак місцевий зооволонтер Роман Таранухін.

За його словами, усі випадки сталися протягом останніх 10 днів. У всіх хворих тварин спостерігали важкі ураження нервової системи. Дві собаки не вижили, ще одна наразі перебуває під наглядом ветеринарів.

Водночас, нагадує волонтер, інкубаційний період хвороби може тривати до 40 днів, тобто на вулицях міста можуть перебувати й інші заражені тварини.

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Роман Таранухін попереджає: лікування від цієї хвороби практично відсутнє, і уражена тварина повільно та важко вмирає.

Він наполегливо закликає власників собак зробити їм щеплення та обмежити вигул.

Раніше повідомлялося, що в Арцизі відбувається масова травля тварин, зокрема стерилізованих, на що місцева влада жодним чином не реагує.