Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области стремительно высыхает лиман: может произойти экологическая катастрофа (фото)

В Одесской области стремительно высыхает лиман: может произойти экологическая катастрофа (фото)

В Белгород-Днестровском районе лиман Бурнас стремительно мелеет. Вода отошла от берега на 200 метров, а сам водоем начал цвести. Об этом сообщает издание Новости Live.

Лиман Бурнас входит в состав Национального природного парка «Тузловские лиманы» и расположен между селами Тузлы и Лебедевкой Тузловской громады Белгород-Днестровского района.

Бурнас

С каждым днем состояние лимана ухудшается. Вода отошла от берега на 200 метров, водоем начал цветы и гнить. В результате погибает флора и фауна, а берег покрылся коркой.

Ситуация с каждым днем становится все более критической. К началу войны инициативная группа села Тузлы собственными силами прокапывала ров к морю, чтобы вода пополняла лиман. Но с начала войны все работы на побережье были прекращены по требованию военных, —

рассказывают жители села Тузлы.

бурнас

В настоящее время, чтобы спасти лиман и всю экосистему вокруг него, срочно необходимо восстановить водоснабжение водоема, иначе уже в ближайшее время он засохнет.

Люди вспоминают, что аналогичная ситуация была и примерно 15 лет назад, когда лиман Бурнас из-за обезвоживания превратился в грязь. Только благодаря тому, что успели запустить воду из моря, его удалось спасти. Вместе с водопотоком в лиман пришла и рыба, которая дала возможность людям работать и заниматься водным промыслом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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