Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко

Власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед В мэрии пожаловались, что владельцы торговых точек, предприятий, руководство ведомств, ОСМД и ЖСК не торопятся участвовать в борьбе с гололедом. А ведь по правилам благоустройства города они обязаны чистить прилегающую к их объектам территорию. ПОДРОБНЕЕ

В службе автодорог рассказали о ситуации с проездом по основным магистралям Дорожники заявляют, что в круглосуточном режиме ликвидируем последствия непогоды. Для их устранения на дорогах государственного значения Одесщины не прекращаются снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами. ПОДРОБНЕЕ