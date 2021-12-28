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Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко

Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 28 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и морозная погода. На дорогах гололедица.

Погода в Одессе 29 декабря

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В Одессе на завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 2-4 градусов со знаком «минус».

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Погода в Одесской области 29 декабря

В Одесской области 29 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем на юге небольшие осадки. Гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов ниже нуля, днем 2-7 градусов мороза, на юге до 2 градусов тепла.

На автодорогах области гололедица.

Напомним, с ночи 28 декабря в Одессе шел дождь, который вместе со снижением температуры воздуха привел к возникновению такого неприятного природного явления, как гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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