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На Одещині створять новий заповідник на площі майже 10 тисяч гектарів

На Одещині створять новий заповідник на площі майже 10 тисяч гектарів

На Одещині депутати Бородінської селищної ради Болградського району погодили рішення про створення нового національного природного парку – «Буджацькі степи».

Про це йдеться у рішенні Бородінської селищної ради.

Згідно з Рішенням, загальна площа нового національного природного парку «Буджацькі степи» складає 9,7 тис. га. З яких 6 тисяч га надано парку у постійне користування.

Рішення про створення заповідника

Відновленням Тарутинського степу — другого за площею степового масиву Європи, кілька років займається ГО “Rewilding Ukraine”. І створення НПП “Буджацькі степи” є ще одним кроком до відновлення Тарутинського степу.

Екологи з організації “Rewilding Ukraine” планують у майбутньому повернути на ці території тварин, що зникли через діяльність людини: куланів, ланей, бабаків і хом’яків.

Раніше ми писали, що для боротьби з пожежами у степовій зоні, команда “Rewilding Ukraine” і співробітники Дунайського біосферного заповідника випустили на острів Білгородський в українській дельті Дунаю 20 ланей європейських і 20 благородних оленів.

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