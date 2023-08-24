На Одещині створять новий заповідник на площі майже 10 тисяч гектарів

На Одещині депутати Бородінської селищної ради Болградського району погодили рішення про створення нового національного природного парку – «Буджацькі степи».

Про це йдеться у рішенні Бородінської селищної ради.

Згідно з Рішенням, загальна площа нового національного природного парку «Буджацькі степи» складає 9,7 тис. га. З яких 6 тисяч га надано парку у постійне користування.

Відновленням Тарутинського степу — другого за площею степового масиву Європи, кілька років займається ГО “Rewilding Ukraine”. І створення НПП “Буджацькі степи” є ще одним кроком до відновлення Тарутинського степу.

Екологи з організації “Rewilding Ukraine” планують у майбутньому повернути на ці території тварин, що зникли через діяльність людини: куланів, ланей, бабаків і хом’яків.

Раніше ми писали, що для боротьби з пожежами у степовій зоні, команда “Rewilding Ukraine” і співробітники Дунайського біосферного заповідника випустили на острів Білгородський в українській дельті Дунаю 20 ланей європейських і 20 благородних оленів.

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