Первый в истории запуск вертолета на Марсе отложили: названы причины

Запуск вертолета Ingenuity на Марсе отложили в связи с возможной неисправностью.

Полет должен был состояться сегодня, 11 апреля. Вертолет прибыл на Марс с марсоходом Perseverance,

Об этом сказано в сообщении на сайте NASA.

Запуск перенесли на 14 апреля, поскольку возникли проблемы во время тестового запуска ротора вертолета-дрона.

“Команда управления вертолетом изучает телеметрию для того, чтобы понять, какие возникли проблемы. Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не раньше, чем в среду, 14 апреля”, – сообщили в NASA.