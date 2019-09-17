Одесситам предлагают «заглянуть» в космос

До конца сентября в Одесском планетарии будет проходить цикл познавательных лекций и показ 3D-фильмов для учащихся школ, лицеев и колледжей. Присоединиться может любой желающий.

Тематика посвящена 50-летию первого полета человека на Луну, 150-летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева и истории его пребывания в Одессе.

В программе – «экскурсия» по звездному небу, лекции на тему астрономии и космонавтики, а также показ 3D-фильмов.

Где: улица Маразлиевская, 1в, астрономическая обсерватория.

Когда: лекции проводятся каждое воскресенье.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (048) 722-03-96, 722-84-42, 701- 60-49 (звонки со стационарных телефонов — бесплатные) и (094) 963-90-49 ( звонки с мобильных телефонов по тарифам вашего оператора).

Фото: e-news.su