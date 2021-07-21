Украинский борщ запустили в ближний космос

20 июля, за сутки до того как в космос полетел космический турист Джефф Безос, украинский борщ отправился в стратосферу.

Запуск на высоту 30 тысяч метров осуществили в сети супермаркетов «Сильпо». Баночка со свежеприготовленным украинским борщом и гречневым багетом были доставлены в стратосферу с помощью стратостата. Аппарат с продуктами поднимался вверх на скорости 6 метров в секунду и занял в общей сложности около полутора часов. Весь полет был заснят камерами на видео и теперь каждый может увидеть уникальное событие своими глазами.

В компании уверены, что теперь весь мир узнает, что украинский борщ – это космос!

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о биохимических компонентах и процессах, лежащих в основе особого вкуса борща.

Также читайте другие материалы «Одесской Жизни», посвященные борщу и его рецептам в особом разделе – «Борща охота!»

Фото: Сильпо