Новости Одессы и Одесской области

Украинский борщ запустили в ближний космос

Украинский борщ запустили в ближний космос

20 июля, за сутки до того как в космос полетел космический турист Джефф Безос, украинский борщ отправился в стратосферу.

Запуск на высоту 30 тысяч метров осуществили в сети супермаркетов «Сильпо». Баночка со свежеприготовленным украинским борщом и гречневым багетом были доставлены в стратосферу с помощью стратостата. Аппарат с продуктами поднимался вверх на скорости 6 метров в секунду и занял в общей сложности около полутора часов. Весь полет был заснят камерами на видео и теперь каждый может увидеть уникальное событие своими глазами.

В компании уверены, что теперь весь мир узнает, что украинский борщ – это космос!

борщ в космосе2

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о биохимических компонентах и процессах, лежащих в основе особого вкуса борща.

Также читайте другие материалы «Одесской Жизни», посвященные борщу и его рецептам в особом разделе – «Борща охота!»

Фото: Сильпо

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить