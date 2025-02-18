Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, чиновник, объединившись со своим знакомым, основал предприятие, которое официально занималось агентским обслуживанием судов. В частности, вывоз льяльных вод с высокой концентрацией нефтепродуктов после очистки грузовых отсеков судов.

Дельцы заключили формальный договор с лицензированной компанией на утилизацию опасных отходов. Но вместо утилизации, отходы откачивали в специальные цистерны, а затем нелегально сливали на земли мусорного полигона в Измаильском районе.

В результате произошло загрязнение земельных участков общей площадью более 2 тысячи 200 кв м.

По факту загрязнения земель отходами и злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды участникам схемы сообщено о подозрении поч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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