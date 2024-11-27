В Одесской области компания с названием «Экология» загрязняла окружающую среду

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

В 2021 году инспекция провела внеплановую проверку, по результатам которой установлено, что полигон не оборудован системой изъятия и обезвреживания фильтрата.

Размер ущерба, причиненного загрязнением земельных ресурсов, составляет 11 млн 300 тыс 250 грн. Добровольно возместить убытки «Экология» отказалось. Поэтому вопрос был решен в судебном порядке.

9 октября 2024 года Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами инспекции и удовлетворил в полном объеме иск Белгород-Днестровской окружной прокуратуры о взыскании с ВК «Экология» убытков в пользу государства.

«Принятое решение является важным шагом в борьбе за сохранение нашей окружающей среды, которое демонстрирует, что нарушение экологических норм влечет за собой ответственность», — отметили в экоинспекции.

Читайте также: Одесская область избавилась от сотен тонн опасного вещества, пролежавшего более четырех десятков лет (фото)