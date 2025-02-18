Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чиновник, об’єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден. Зокрема, вивезенням льяльних вод із високою концентрацією нафтопродуктів після очищення вантажних відсіків суден.

Ділки уклали формальний договір із ліцензованою компанією на утилізацію небезпечних відходів. Але замість утилізації, відходи відкачували в спеціальні цистерни, а потім нелегально зливали на землі сміттєвого полігону в Ізмаїльському районі.

У результаті сталося забруднення земельних ділянок загальною площею понад 2 тисячі 200 кв м.

За фактом забруднення земель відходами та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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