В Одесской области рухнувшая стена раздавила мужчину

Инцидент у «Черноморья»: Одесский облсовет против волонтеров? Уже второй день у здания издательства «Черноморье» на площади Деревянко, 1 в Одессе идет противостояние между владельцами бизнес-центра и волонтерской организацией «Гончаренко-центр» из-за проблем с договором аренды. ПОДРОБНЕЕ

Россия сбила над Черным морем американский беспилотник Два российских истрибителя Су-27 выполняли перед американским беспилотным аппаратом опасные воздушные маневры и сбрасывали на него топливо. В результате этих действий был поврежден пропеллер беспилотника. Военные США приняли решение затопить его в море. ПОДРОБНЕЕ

В Черноморске ребенок забрался на кондиционер снаружи дома (фото) В Одесской области, в городе Черноморске, спасатели сняли с наружного блока кондиционера, расположенного на внешней стене дома, маленького мальчика. Ребенок перелез туд с балкона квартиры, а вернуться не сумел. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область: сжигая траву, женщина сгорела заживо, а мужчин оштрафовали Спасатели рассказали о двух инцидентах в Одесской области, связанных с сжиганием сухой травы и старых листьев. В первом случае женщина заплатила жизнью за нарушение, во втором -мужчины отделались штрафом. Об сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ