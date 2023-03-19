В Одесской области рухнувшая стена раздавила мужчину

В поселке Березино Болградского района 18 марта погиб мужчина. Он решил снести одну из стен своего дома. В процессе демонтажа она рухнула прямо на него.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области.
По информации спасателей мужчина 1956 года рождения попытался своими силами демонтировать кирпичь со стены в собственном доме.
Стена не выдержала и рухнула. Мужчина оказался завален обломками и получил смертельные травмы.
Владелец дома умер на месте.
Спасателям, которых вызвали на место трагедии, осталось лишь достать тело несчастного из-под завалов.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как спасатели в Килие сняли с 15-метровой высоты умершего крановщика.
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Фото иллюстративное