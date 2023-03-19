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В Одесской области рухнувшая стена раздавила мужчину

В Одесской области рухнувшая стена раздавила мужчину

В поселке Березино Болградского района 18 марта погиб мужчина. Он решил снести одну из стен своего дома. В процессе демонтажа она рухнула прямо на него.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области.

По информации спасателей мужчина 1956 года рождения попытался своими силами демонтировать кирпичь со стены в собственном доме. 

Стена не выдержала и рухнула. Мужчина оказался завален обломками и получил смертельные травмы.

Владелец дома умер на месте. 

Спасателям, которых вызвали на место трагедии, осталось лишь достать тело несчастного из-под завалов. 

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как спасатели  в Килие сняли с 15-метровой высоты умершего крановщика.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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