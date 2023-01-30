В Одессе на железной дороге от удара электричеством погиб подросток

На железнодорожной станции Одесса-Сортировочная трагически погиб 15-летний подросток – парня ударило электротоком, когда он забрался на крышу товарного вагона.

Как сообщает областное управление полиции, 29 января в отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении сына. Женщина объяснила, что тот еще 27 января ушел из дома и так и не вернулся.

Подростка нашли уже мертвым. Тело опознала его мать.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Также в полиции напоминают, что железнодорожные поезда и станции находятся под высоковольтными линиями, у которых очень высокое напряжение. И действует оно не только при касании – даже на расстоянии двух метров может ударить электрической дугой.

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