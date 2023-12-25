В Одесской области разоблачили самого дорогого таксиста: подробности

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что «таксиста» задержали при попытке перевезти мужчин призывного возраста за пределами пунктов пропуска.

Своих «клиентов» он нашел в одном из мессенджеров. Тысячу долларов мужчины должны были перевести таксисту перед поездкой, а остальные перед самым пересечением границы.

«Таксиста» задержали, когда он доставил четырех мужчин призывного возраста в один из приграничных населенных пунктов и провел с ними инструктаж по дальнейшему пересечению границы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц за границу и управлении такими действиями, имея при этом корыстные мотивы. За совершенное правонарушение ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Пока следствие продолжается, подозреваемый находится под стражей. А также устанавливается круг лиц, с которыми он вербовал призывников, пытавшихся избежать мобилизации.