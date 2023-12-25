В Одесской области разоблачили самого дорогого таксиста: подробности

В Одессе иностранец вместе с несколькими лицами организовали канал пересечения границы уклоняющимися в Молдову. Задержанный исполнял роль таксиста и за 4500 долларов перевозил мужчин за границу.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
В сообщении говорится, что «таксиста» задержали при попытке перевезти мужчин призывного возраста за пределами пунктов пропуска.
Своих «клиентов» он нашел в одном из мессенджеров. Тысячу долларов мужчины должны были перевести таксисту перед поездкой, а остальные перед самым пересечением границы.
«Таксиста» задержали, когда он доставил четырех мужчин призывного возраста в один из приграничных населенных пунктов и провел с ними инструктаж по дальнейшему пересечению границы.
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Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц за границу и управлении такими действиями, имея при этом корыстные мотивы. За совершенное правонарушение ему грозит до девяти лет тюрьмы.
Пока следствие продолжается, подозреваемый находится под стражей. А также устанавливается круг лиц, с которыми он вербовал призывников, пытавшихся избежать мобилизации.