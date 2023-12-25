На Одещині викрили найдорожчого таксиста: подробиці

В Одесі іноземець разом ще з кількома особами організували канал перетину кордону ухилянтами до Молдови. Затриманий виконував роль таксиста та за 4500 доларів перевозив чоловіків за кордон.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У повідомленні йдеться, що “таксиста” затримали під час спроби перевезти чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску.
Своїх “клієнтів” він знайшов в одному з месенджерів. Тисячу доларів мали перевести таксисту перед поїздкою, а решту перед самим перетином кордону.
“Таксиста” затримали, коли він доставив чотирьох чоловіків призовного віку до одного з прикордонних населених пунктів та провів з ними інструктаж щодо подальшого перетину кордону.
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Зловмиснику повідомили про підозру у незаконному переправлянні осіб за кордон та керування такими діями, маючи при цьому корисливі мотиви. За вчинене правопорушення йому загрожує до дев’яти років в’язниці.
Наразі слідство триває, підозрюваний знаходиться під вартою. А також встановлюється коло осіб, з якими він вербував призовників, які намагалися уникнути мобілізації.