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На Одещині викрили найдорожчого таксиста: подробиці

На Одещині викрили найдорожчого таксиста: подробиці

В Одесі іноземець разом ще з кількома особами організували канал перетину кордону ухилянтами до Молдови. Затриманий виконував роль таксиста та за 4500 доларів перевозив чоловіків за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що “таксиста” затримали під час спроби перевезти чоловіків призовного віку поза межами пунктів пропуску.

Своїх “клієнтів” він знайшов в одному з месенджерів. Тисячу доларів мали перевести таксисту перед поїздкою, а решту перед самим перетином кордону.

“Таксиста” затримали, коли він доставив чотирьох чоловіків призовного віку до одного з прикордонних населених пунктів та провів з ними інструктаж щодо подальшого перетину кордону.

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Зловмиснику повідомили про підозру у незаконному переправлянні осіб за кордон та керування такими діями, маючи при цьому корисливі мотиви. За вчинене правопорушення йому загрожує до дев’яти років в’язниці.

Наразі слідство триває, підозрюваний знаходиться під вартою. А також встановлюється коло осіб, з якими він вербував призовників, які намагалися уникнути мобілізації.

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