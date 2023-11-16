Устраивала браки для выезда за границу: в Одессе разоблачили находчивую «сваху»

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По словам правоохранителей, жительница Одессы организовала «услугу», которой пользовались мужчины призывного возраста.

Она искала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста, которые хотели уехать за пределы Украины. После заключения брака, «супруги» вместе выезжали за границу. Через некоторое время «жена» возвращалась домой, а через некоторое время их брак распадался и пара разводилась.

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Как установили полицейские, за свои услуги «сваха» брала 4500 долларов США. Часть этих денег «жених» должна была заплатить будущей «жене».

Полицейские задержали организатора схемы после получения денег и передачи свидетельства о браке. А перед этим они вместе ездили в Киев для заключения брака.

Подозрение получили организатор браков и псевдожена. За незаконную переправку лиц через государственную границу предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех причастных лиц.