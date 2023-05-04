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В Одесской области разоблачили администратора телеграм-чата, работавшего на россиян

В Одесской области разоблачили администратора телеграм-чата, работавшего на россиян

Правоохранителями пресечена антиукраинская деятельность 11 интернет-агитаторов в Одесской области и еще в 5 областях Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В мессенджерах и соцсетях интернет-агитаторы распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих «публикаций» брали из пропагандистских интернет-ресурсов России.

В Одессе сообщено о подозрении одному из администраторов анонимного телеграмм-чата, созданного для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона. Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации СБУ.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники СБУ. Все задержанные объявлены о подозрении в совершении правонарушений по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За такие действия интернет-агитаторам предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

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Фото: СБУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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