Одессу ночью враг атаковал дронами: есть попадания (фото)

Враг снова атаковал территорию Украины и обстрелял Одессу и Киев — «шахидами» с северного направления (Брянская область) и с юга — с восточного побережья Азовского моря. По всему городу было слышно взрывы – это работало наше ПВО.

Из 15 вражеских дронов, выпущенных по Одессе, 12 – уничтожено силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. К сожалению, было попадание по объекту, расположенному на территории Одессы: 3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений.

В Оперативном командовании «Юг» опубликовали фото, которые «намекают» на причину атаки:

Пожар, возникший после попадания в объект, одесские спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

Всего россия по Украине ночью применила 24 ударных дрона «Shahed-136/131», большая часть из которых летела именно в Одессу. 18 из 24 «шахедов» уничтожены.

Тревогу объявили в 2:36 ночи и продолжалась почти 2 часа, до 4.28 часа.

«Наша линия фронта сегодня — это воздух, это Черное море. В море за ночь враг увеличив свою группу с 5 до 8 кораблей и завел ракетоноситель — возможен залп 8 «калибров». Но сейчас речь идет об атаке именно дронами-камикадзе, а что касается ракет, может быть задействована тактическая и стратегическая авиация, которая является для нас вызовом», — прокомментировал ситуацию Сергей Братчук, спикер Одесской областной военной администрации.

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