В Одесской области расследуют массовую гибель дельфинов: кого подозревают?

Специализированная экологическая прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Правоохранители предполагают, что животные погибли в результате вооруженной агрессии РФ.

По информации следствия, предварительной причиной массовой гибели млекопитающих в Черном море является использование россиянами гидролокаторов на подводных и надводных лодках, создающих мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

Эксперты провели осмотр и вскрытие трупов дельфинов, найденных на побережьях Одесщины. Отобранные образцы будут направлены в университет в Италии и в Германию, для отдельного исследования структур внутреннего уха дельфинов. Также обратились в соседние страны, чтобы выявить подобные факты гибели.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что море вынесло на берег тела новых жертв российских оккупантов.

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