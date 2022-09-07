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В Одесской области расследуют массовую гибель дельфинов: кого подозревают?

В Одесской области расследуют массовую гибель дельфинов: кого подозревают?

Специализированная экологическая прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Правоохранители предполагают, что животные погибли в результате вооруженной агрессии РФ.

По информации следствия, предварительной причиной массовой гибели млекопитающих в Черном море является использование россиянами гидролокаторов на подводных и надводных лодках, создающих мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных.

Эксперты провели осмотр и вскрытие трупов дельфинов, найденных на побережьях Одесщины. Отобранные образцы будут направлены в университет в Италии и в Германию, для отдельного исследования структур внутреннего уха дельфинов. Также обратились в соседние страны, чтобы выявить подобные факты гибели.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что море вынесло на берег тела новых жертв российских оккупантов.

Читайте также о том, как действия российских военных в Черном море ведут к гибели дельфинов и рыб.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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