В Одесской области провели спецоперацию и раскрыли группу «наркодилеров» (фото)

В Одесской областибыла проведена успешная операция и раскрыта группировка, которая занималась незаконным сбытом метадона в Одессе и области. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, находившаяся в Турции 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности. Ее недельный оборот достигал 2 миллионов гривен.

Поставки метадона организовали из Киева в Одессу, а местные жители получали инструкции и контактную информацию по телефону

Впоследствии две женщины и два мужчины занимались распространением наркотиков путем использования «закладок». Один из мужчин отвечал за поставки крупных партий метадона и обеспечивал фасовку, создавая «закладки» весом от 30 до 50 граммов.

Цена грамма метадона составила 1200 гривен, что позволяло организатору получать значительные суммы денег. За неделю ее прибыль могла достигать двух миллионов гривен.

По прибытии на территорию Украины организатор незаконной деятельности была немедленно задержана правоохранителями. Вместе с ней были также задержаны четыре сообщника.

Во время обысков, проведенных полицейскими, обнаружили более 120 граммов метадона и каннабиса, а также мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.

Организатор и другие участники преступной группировки задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они также уведомлены о подозрении по части 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающиеся незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им всем «светит» лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Читайте также:

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области