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В Одесской области простятся с двумя защитниками, которые погибли летом

В Одесской области простятся с двумя защитниками, которые погибли летом

В двух громадах Одесской области сообщили о гибели своих земляков. Свою жизнь за свободу Украины отдали житель Любашевской громады Павел Куценко и Иван Приходцев из Измаильщины.

По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки стало известно о гибели жителя села Троицкое Павла Николаевича Куценко. Ему было 32 года.

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

Защитник с июля 2023 года считался пропавшим без вести. Семья Павла с надеждой ждала его вернется. К сожалению, чуда не произошло.

О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Павел Куценко

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О гибели на фронте жителя Измаильского района Приходцева Ивана Сергеевича сообщил глава Измаильской РГА Родион Абашев.

Боец отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки Иван Приходцев погиб  9 июня 2023 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области.

«Склоняем головы в скорби и чтим защитника Украины, чья преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности. В сердцах украинцев он навечно останется Героем, который до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность и независимость нашего государства.», — говорится в сообщении.

О месте и дате захоронения героя будет сообщено позже.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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