В Одесской области простятся с двумя защитниками, которые погибли летом

В двух громадах Одесской области сообщили о гибели своих земляков. Свою жизнь за свободу Украины отдали житель Любашевской громады Павел Куценко и Иван Приходцев из Измаильщины.
По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки стало известно о гибели жителя села Троицкое Павла Николаевича Куценко. Ему было 32 года.
Об этом сообщили в Любашевской громаде.
Защитник с июля 2023 года считался пропавшим без вести. Семья Павла с надеждой ждала его вернется. К сожалению, чуда не произошло.
О дате и времени прощания с Героем будет сообщено дополнительно.
Читайте также: После ранения вернулся на «ноль»: на фронте погиб доброволец из Одесской области;
О гибели на фронте жителя Измаильского района Приходцева Ивана Сергеевича сообщил глава Измаильской РГА Родион Абашев.
Боец отделения гранатометного взвода роты огневой поддержки Иван Приходцев погиб 9 июня 2023 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области.
«Склоняем головы в скорби и чтим защитника Украины, чья преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности. В сердцах украинцев он навечно останется Героем, который до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность и независимость нашего государства.», — говорится в сообщении.
О месте и дате захоронения героя будет сообщено позже.