Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации

“С невыразимой болью и большим сожалением сообщаем, что 07 июня 2025 года у н.п. Затока, Белгород-Днестровского района оборвалась жизнь жителя с. Бритовка, Шабовской громады, солдата Вадима Станиславовича Кичука, 08.11.2000 года рождения”, — говорится в сообщении.

Белгород-Днестровская райадминистрация обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, который защищал наше государство от российских захватчиков.

Как сообщалось, несчастный случай произошел 7 июня в курортной Затоке, где действует запрет на купание в море. В результате взрыва морской мины погибли военнослужащий ВСУ и его родственник.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер, комментируя происшествие, сообщил, что уже третий год подряд в области официально открывают только те пляжи, которые прошли обследование и соответствуют требованиям безопасности. В этом сезоне разрешено посещать 12 пляжей — в Одессе, Черноморске и Измаильской громаде. Там дежурит персонал, проверена вода и песок, обустроены укрытия.

«Это очень досадная ситуация. Люди сами бронируют жилье на различных платформах, едут отдыхать, несмотря на запреты. Но речь идет не просто о нарушении правил — это прямая угроза жизни», — отметил Кипер.

Глава ОГА обратился ко всем, кто планирует отдых в Одесской области: пользуйтесь только теми пляжами, которые открыты официально. Это гарантия того, что отдых будет не только приятным, но и безопасным.

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