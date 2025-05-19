Загар и купание

Море не единственный доступ к воде в Затоке. Многие туристические базы и курорты имеют крытые и открытые бассейны, джакузи, сауны и т.д, что обеспечит водную прохладу и черноморский загар. Отдыхающим предлагают бассейны с подогревом и морской водой. Террасы у бассейнов оснащены шезлонгами, зонтами, а в некоторых случаях и мягкими беседками для комфортабельного отдыха.

Если вы в поиске отеля или турбазы с бассейном в Затоке, мы подобрали несколько лучших вариантов на сезон 2025.

Отель «Променад» — на большой территории расположены двухэтажные коттеджи и удобные апартаменты. Из номеров открывается панорама Днепровского Лимана, а большой бассейн служит отличной альтернативой морю. Для детей работают отдельные бассейны с водными горками и детские площадки. Гости отеля могут заниматься рыбалкой, испытать на себе действие целебных грязей.

Отель «SeaZone» предлагает отдых с купанием в бассейне, под открытым небом и ужинами в ресторане. Дополнительно есть детская площадка и прокат велосипедов для активных туристов.

Отель «Маленький Рай» — райское место для семей с детьми. Бассейн, сад, ресторан и возможность готовить самостоятельно. На территории есть бильярдная, стойка для игры в дартс и зоны для активных игр на свежем воздухе.

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Еда и гастротуры

Никакой отдых не обходится без еды и местных вкусностей. В этом направлении туристы найдут и рестораны с морепродуктами, и недорогие кафе с перекусами, и возможность питаться прямо на базах отдыха. Туристические агентства предлагают гостям курорта отправиться на дегустацию вин, сыров, соков и т.д. Можно посетить самую известную винодельню в Украине — «Шабо».

Развлечения для детей

Зачастую, базы отдыха имеют свои детские клубы и программы, а также детские площадки, и зоны для активных игр, на которых можно проводить время ежедневно. Однако, в Затоке расположено несколько роскошных детских парка развлечений, от которых и взрослые в восторге.

Луна Парк в Затоке предлагает много аттракционов, качелей и развлечений для детей любого возраста. От экстремальных прыжков на рогатке до рыбалки в небольших бассейнах, луна–парк оснащен и вкусными локациями для перекусов.

Аквапарк в Затоке. Один из крупнейших и самых привлекательных аквапарков Украины, который вмещает до 5 000 человек. Катаясь на 25 горках, в аквапарке можно провести целый день, а при необходимости, остановиться на ночь.

Парк Динозавров – аттракцион, который увлекает и детей, и взрослых. Реалистичные, подвижные фигуры динозавров, раскопки, где каждый может попробовать себя в роли археолога, батуты и вкусные локации позволяют весело, и вдохновенно проводить время.

Развлечения для взрослых

Взрослые, которые планируют отдыхать «на полную катушку», могут воспользоваться предложениями кинотеатров и концертных клубов. В Затоке летом открыто много баров и ночных клубов, несмотря на обстоятельства, местные стремятся обеспечить хороший туристический отдых.

Напомним, ранее экологи проверили пляжи Одессы на загрязнение мазутом. Также “Одесская жизнь” узнала, помешают ли одесситам мины в море, воздушные тревоги и мазут посещать пляжи летом?

Источник: Оbozrevatel.