Об этом рассказал накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона «Єдині новини».

Как сообщалось, в субботу, 7 июня, во время купания в море в Затоке подорвались на мине и погибли двое мужчин.

По словам Олега Кипера, 24-летний военный поехал со своим родственником отдохнуть в Затоку. Там мужчины решили искупаться в море в не разрешенном для этого месте и в результате, к сожалению, наткнулись на мину.

«Это был военнослужащий и его родственник. Они приехали и хотели зайти в море в месте, которое не установлено для купания. Мы понимаем, что враг не спит, поэтому вся береговая линия, а это 300 километров, находится под постоянным контролем военных, она закрыта. Также у нас есть персонал, который следит за тем, чтобы ничего к побережью не приплыло», – сказал глава ОВА.

Он также добавил, что пляжи продолжают обследовать и 10 июня был подписан приказ об открытии 12 зон отдыха в Одессе.

Напомним, 5 июня официально начали работу 11 одесских пляжей,

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