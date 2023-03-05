Новости Одессы и Одесской области

Местные жители чуть не сожгли село, примыкающее к Одессе (фото)

Местные жители чуть не сожгли село, примыкающее к Одессе (фото)

Сильный пожар произошел днем 5 марта возле села Корсунцы (вплотную примыкает к поселку Котовского). Есть основания предполагать, что устроил его один из местных жителей.

Подробности случившегося в своих социальных сетях сообщила Марина Архирий, глава Красносельской территориальной громады, к которой относятся Корсунцы. 

горит трава и камыш

Она рассказала, что в днем 5 марта в Корсунцах произошел масштабный пожар – сгорело около гектара зеленых насаждений в балке в районе улицы Полевой. Вероятно, кто-то из жителей решил на своем участке навести чистоту, а сухостой и старую траву сжечь на краю балки. Разжигая костер, люди не думали, что из-за порывистого ветра их небрежность может превратиться в большой пожар.

горит трава и камыш

Огонь за несколько минут охватил огромную территорию, так что пожарным пришлось бороться с огнем несколько часов.

Им удалось предотвратить переход пожара в неконтролируемую стихию, хотя пламя вплотную подошло к участкам местных жителей. 

горит трава и камыш

О том, что именно кто-то из местных стал причиной пожара, говорят очевидцы, которые видели, видели, как кто-то сжигает сухостой на обочине балки. Поэтому руководство громады просит всех, кто может опознать виновника пожара, сообщить об этом старосте села или в полицию по телефону 102.

пожарные тушат огонь

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о похожем пожаре на полях фильтрации в Одессе. 

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Фото Марины Архирий

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Редакция ПРОФИЛЬ

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