В Одесской области поймали гражданина Узбекистана с тепловизорами (видео) 

В порту Черноморска в Одесской области пограничник поймали на контрабанде гражданина Узбекистана. Это произошло в ночь на 18 августа.

Как сообщили в Госпогранслужбе, узбекистанец приехал в порт на машине с грузинской регистрацией и хотел отправиться паромом в Турцию. В его машине пограничники нашли теполовизорные прицелы и блоки питания к приборам ночного видения. А также крепления к оружию. Это груз стоимость 500 тыс. грн контрабандист прятал под обшивкой дверей авто.

Все это изъяли.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники “крышевали” контрабанду сигарет из Приднестровья.