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На Одещині з’явилась перша станція мобільного зв’язку на сонячних батареях: експеримент (фото)

На Одещині з’явилась перша станція мобільного зв’язку на сонячних батареях: експеримент (фото)

На Одещині тестується перша енергонезалежна базова станція мобільного зв’язку, яка працюватиме і під час блекаутів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Станцію запустив мобільний оператор lifecell. Її підживлює 7 сонячних батарей. Завдяки цьому на зв’язку будуть тисячі українців, якщо раптом відключать електрику.

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Поки станція працює у тестовому режимі. Інженери стежать за результатами та задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком, –

повідомив Михайло Федоров.

Також телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. З 34 тисяч базових станцій понад 90% забезпечені акумуляторами, близько 10% – генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше.

мобильная связь

Нагадаємо, чому дорожчає мобільний зв’язок і як на ньому заощадити.

Фото: Михайло Федоров

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Редакція ПРОФІЛЬ

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