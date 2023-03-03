Почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить

В начале февраля украинские операторы мобильной связи сообщили, что поднимают цены на тарифные планы. Это вызвало волну возмущений среди пользователей. Давайте разберемся, из-за чего это произошло и как предлагают нам сэкономить?

Сегодня основными операторами украинской мобильной сети являются «Київстар», «Водафон» и «Лайфселл». С началом полномасштабной войны около двух месяцев они поддерживали народ, и даже давали бесплатную мобильную связь. Но со временем оплата тарифных планов вернулась. Все потребители на такое решение отнеслись с пониманием. Хотя были случаи, когда люди не могли месяцами оплачивать счет.

Почему мобильные операторы подняли цены

И вот в феврале мобильные операторы «обрадовали» нас тем, что поднимают тарифы на свои услуги. К примеру, я пользуюсь услугами «Лайфселл» и мой тарифный план на четыре недели составляет 275 гривен (до этого он был намного меньше). А 9 февраля 2023 года мне на телефон пришло следующее сообщение:

«Увага! Через вплив економічних чинників, зумовлених війною, з 22.02.23 пакет послуг на 4 тижні за вашим тарифом «Лайфхак» коштуватиме 325 гривень, зміниться стандартна тарифікація».

У некоторых клиентов «Київстар» оплата тарифа выросла вовсе до 400 гривен (известно из соцсетей), в компании пояснили это так:

«Без перегляду умов у старих тарифах жоден оператор не зможе відновлювати мережу. Але у Київстар ці зміни стосуються лише тих клієнтів, у яких тариф не змінювався протягом останнього року та більше. Якщо, вам не підходить наповнення і умови оновленого тарифу, ви можете самостійно вибрати актуальний тариф, який відповідатиме вашим потребам». А вот «Водафон» не заморачивался и поставил клиентов перед фактом: «Vodafone нагаду: за 2 дні буде нарахований пакет послуг у вашому тарифі та утримана його вартість — 245 гривен (вместо 204 гривен — прим. ред.)».

Как сэкономить на своем тарифном плане?

Единственный способ экономии, который предлагают операторы — просто сменить тарифный план на более дешевый, намекнув на то, что бежать некуда, ведь такая участь ждет каждого. Как быть другим пользователям, которые попали в более затруднительное финансовое положение из-за войны, не понятно — сегодня самый дешевый тарифный план не ниже 150 гривен. К тому же из-за ракетных обстрелов россии, мы иногда остаемся без связи, и при этом продолжаем платить за мобильные услуги полную сумму.

Итак, давайте посмотрим, на самые дешевые тарифы на мобильную связь с февраля 2023 года.

Оператор «ЛАЙФСЕЛЛ» (LIFECELL)

Третий по величине оператор мобильной связи в Украине. Существует с 2005 года как просто Life, с 2016 года — lifecell. Владельцем является международная турецкая компания Turkcell.

Тариф «Просто Лайф»

В тарифный план входит 8 Гб интернета, 300 минут на все мобильные номера по Украине, безлимит на приложение «Дія» и бесплатная раздача интернета.

Цена — 160 гривен на 4 недели, если номер телефона зарегистрирован — 140 гривен, для тех, кто недавно сменил оператора — 90 гривен.

Тариф «Хітмейкер»

Пользователям предлагают 20 Гб интернета, 750 минут звонки на все городские и мобильные номера по Украине, безлимит на соцсети.

Цена — 190 гривен на 4 недели, если номер телефона зарегистрирован — 170 гривен, кто недавно сменил оператора — 140 гривен.

Тариф «Смарт Лайф»

В тарифный план входят 25 Гб интернета, 800 минут на звонки по Украине, безлимит на социальные сети и бесплатная раздача интернета.

Цена — 225 гривен на 4 недели, если номер зарегистрирован — 175 гривен, для тех, кто недавно сменил оператора — 120 гривен.

Тариф «Шкільний Лайф»

Оператор предлагает 7 Гб интернета, безлимит на звонки «Лайфселл», два избранных номера и соцсети.

Цена — 150 гривен на 4 недели.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПЕРАТОРА: 0 (800) 20-54-33 или 54-33.

Оператор «КИЇВСТАР» (KYIVSTAR)

Крупнейший украинский оператор мобильной связи. Компания была основана в 1994 году. Сейчас ходит в состав международной телекоммуникационной группы VEON с главным офисом в Нидерландах.

«love UA на максимум»

В тарифный план входит 15 Гб интернета, 2500 Мб интернета в роуминге в 27 странах, безлимит на звонки в сети оператора, 150 минут на другие мобильные звонки, городские и за границу, безлимит на соцсети.

Цена — 175 гривен на 4 недели, при переходе на контракт — 150 гривен в месяц.

«Ваш вибір»

Пользователи получают 20 Гб интернета, безлимит на звонки в сети оператора, 100 минут на другие мобильные операторы звонки, городские и за границу, 100 СМС по Украине, безлимит на соцсети.

Цена — 175 гривен в месяц при переходе на контракт.

«Ваш оптимум»

В тарифный план входит безлимит на интернет, 3500 Мб интернета в роуминге в 27 странах, безлимит на звонки в сети оператора, 100 минут на другие мобильные звонки, городские и за границу, 200 СМС по Украине.

Цена — 250 гривен в месяц при переходе на контракт.

«Любов до батьків»

Этот тариф можно подключить только в магазине «Київстар». Пользователям предлагают 5 Гб интернета, безлимит на звонки в сети оператора, 50 минут на другие мобильные и городские звонки, 50 СМС по Украине, безлимит на соцсети.

Цена — 125 гривен в месяц при переходе на контракт.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПЕРАТОРА: 0 (800) 300-466 или 466.

«ВОДАФОН» (VODAFONE)

Второй по величине мобильный оператор в Украине. С ноября 1992 по 2007 года услуги предоставлялись под брендом UMC (Украина), с 2007 по 2015 года — МТС (когда-то россия), от 16 октября 2015 года — Vodafone (Азербайджан).

«Joice Start»

В тарифный план входит безлимит на соцсети, 15 Гб интернета, 800 минут на все номера по Украине (мобильные, городские, «Водафон») и 50 СМС в день.

Цена — 180 гривен на 4 недели.

«Joice Pro»

Оператор предлагает безлимит на соцсети, 25 Гб интернета, 1200 минут на все номера по Украине (мобильные, городские, «Водафон») далее — безлимит в сети и 50 СМС в день.

Цена — 230 гривен на 4 недели.

«Red Start»

В тарифный план входит 15 Гб интернета, 150 минут на звонки других операторов, безлимит на звонки в сети, 150 СМС по Украине. Только контрактная основа.

Цена — 135 гривен в месяц при переходе на контракт.

«Red Pro»

Оператор предлагает 20 Гб на интернет, 200 минут на звонки других операторов, безлимит на звонки в сети, 50 минут на звонки в 16 стран мира и 200 СМС по Украине.

Цена — 175 гривен в месяц при переходе на контракт.

«Red Unlim»

В пакет входит безлимит на интернет, 350 минут на звонки других операторов, безлимит на звонки в сети, 75 минут на звонки в 16 стран мира и 350 СМС по Украине.

Цена — 250 гривен в месяц при переходе на контракт.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОПЕРАТОРА: 0 (800) 400-111 или 111.

Как выбрать тариф

Перед тем, как переключить свой тарифный план, обязательно свяжитесь с оператором и проконсультируйтесь. Не бойтесь задавать вопросы и уточнять условия. На многие тарифы делается скидка с учетом перехода на контракт — это когда регистрируют ваш номер телефона и просят паспортные данные. Поэтому подумайте, нужно ли вам это.

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