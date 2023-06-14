В Одесской области похоронили сержанта, которого больше года считали пропавшим без вести (видео, фото)

В Березовской городской территориальной громаде в Одесской области 13 июня 2023 года похоронили военнослужащего ВСУ, который с марта 2022 года считался пропавшим без вести. Об этом сообщила пресс-служба Березовской ОТГ.
Житель села Демидово Березовской ОТГ, сержант Дмитриев Василий Викторович считался пропавшим без вести с 29 марта 2022 года вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области.
Василий Дмитриев 28.02.1981 года, ему было всего 42 года… Родные и близкие до последнего верили, что найдут Василия.
Детство Василия прошло в селе Демидово. Учился и окончил Демидовскую школу, затем работал в родном селе, а затем коммунальным работником в г. Одесса. Тогда пришла война… Он сам сознательно пошел на защиту родной страны, —
рассказали в Березовском городском совете.
На коленях, «живым» коридором, жители Березовской громады провожали погибшего Героя…
Напомним, что на востоке Украины во время контрнаступления ВСУ погиб сержант из Одесской области.
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Фото: Березовская ОТГ