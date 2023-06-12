На востоке Украины погиб молодой парень из Одесской области

В Одесской области будут провожать в последний путь военного ВСУ Григория Вододюка, погибшего в Донецкой области. Об этом сообщили в Новоборисовской территориальной громаде.

Григорий Иванович Вододюк, которому исполнилось 23 года, погиб на востоке Украины в Донецкой области под Времовкой, Волновахского района.

Григорий Вододюк был жителем Новоборисовской территориальной громады Раздельнянского района. На родине и похоронят парня 13 июня, во вторник в 11:30 в селе Новоборисовка.

Напомним, что в Одесской области простились с полковником, одним из руководителей ОК «Юг».

Читайте также: Война, день 474: ситуация на фронте и потери врага.

Фото: Новоборисовская ОТГ