Новости Одессы и Одесской области

На востоке Украины погиб молодой парень из Одесской области

На востоке Украины погиб молодой парень из Одесской области

В Одесской области будут провожать в последний путь военного ВСУ Григория Вододюка, погибшего в Донецкой области. Об этом сообщили в Новоборисовской территориальной громаде.

Григорий Иванович Вододюк, которому исполнилось 23 года, погиб на востоке Украины в Донецкой области под Времовкой, Волновахского района.

Григорий Вододюк был жителем Новоборисовской территориальной громады Раздельнянского района. На родине и похоронят парня 13 июня, во вторник в 11:30 в селе Новоборисовка.

Напомним, что в Одесской области простились с полковником, одним из руководителей ОК «Юг».

Читайте также: Война, день 474: ситуация на фронте и потери врага.

Фото: Новоборисовская ОТГ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить