На Одещині поховали сержанта, якого більше року вважали зниклим безвісти (відео, фото)

В Березівьскій міській територіальній громаді, що на Одещині, 13 червня 2023 року поховали військовослужбовця ЗСУ, який з березня 2022 року вважався зниклим безвісти. Про це повідомила пресслужба Березівської ОТГ.
Мешканець села Демидове Березівської ОТГ, сержант Дмитрієв Василь Вікторович вважався зниклим безвісти з 29 березня 2022 року поблизу населеного пункту Олександрівка на Херсонщині.
Василь Дмитрієв 28.02.1981 року народження, йому було всього 42 роки… Рідні та близькі до останнього вірили, що знайдуть Василя.
Дитинство Василя пройшло в селі Демидове. Навчався та закінчив Демидівську школу, потім працював у рідному селі, а згодом комунальним працівником в м. Одеса. Тоді прийшла війна… Він сам свідомо пішов на захист рідної країни, –
розповіли в Березівській міській раді.
Навколішки, “живим” коридором, жителі Березівської громади проводжали загиблого Героя…
Нагадаємо, що на сході України під час контрнаступу ЗСУ загинув сержант з Одещини.
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Фото: Березівська ОТГ