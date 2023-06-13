Новости Одессы и Одесской области

На востоке Украины во время контрнаступления ВСУ погиб сержант из Одесской области

На востоке Украины во время контрнаступления ВСУ погиб сержант из Одесской области

9 июня 2023 года в районе населенного пункта Сторожево Волновахского района Донецкой области погиб главный сержант разведывательного взвода Максим Дмитриев. Об этом сообщили в Сафьяновской территориальной громаде Измаильского района.

Максим Дмитриев – житель села Новая Некрасовка Сафьяновской сельской объединенной громады.

В настоящее время населенный пункт Сторожево освобожден от оккупантов во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Герои не погибают! Они продолжают защищать нас от Небес.

Напомним, что на востоке Украины погиб молодой парень из Одесской области.

Читайте также: в Одесской области простились с полковником, одним из руководителей ОК «Юг».

Фото: Сафьяновская ОТГ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить