На востоке Украины во время контрнаступления ВСУ погиб сержант из Одесской области

9 июня 2023 года в районе населенного пункта Сторожево Волновахского района Донецкой области погиб главный сержант разведывательного взвода Максим Дмитриев. Об этом сообщили в Сафьяновской территориальной громаде Измаильского района.

Максим Дмитриев – житель села Новая Некрасовка Сафьяновской сельской объединенной громады.

В настоящее время населенный пункт Сторожево освобожден от оккупантов во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Герои не погибают! Они продолжают защищать нас от Небес.

Напомним, что на востоке Украины погиб молодой парень из Одесской области.

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Фото: Сафьяновская ОТГ