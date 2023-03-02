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В Одесской области предотвратили массовую драку подростков

В Одесской области предотвратили массовую драку подростков

Вечером в среду, 1 марта, в городе Измаиле Одесской области полицейские предотвратили массовую драку с участием подростков.
Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Так, полицейские получили информацию, что возле Дворца спорта собралось порядка 30 человек с намерением устроить драку рядом с Измаильской городской поликлиникой.

Правоохранители проверили соцсети и установили, что в соцсети «Тик-ток» был объявлен сбор поклонников субкультуры «ЧВК Редан» в восемь вечера около медучреждения. Прибыв на место, полицейские выявили 31 человека, 27 из которых – несовершеннолетние.

Все подростки рассказали, что пришли к поликлинике из-за объявленного в «Тик-токе» сбора, но при проверке их гаджетов копы не нашли групп «ЧВК Редан» или их оппонентов – «оффников».

В полиции также выяснили, что организатором сбора является 16-летний местный житель, и вызвали его мать в отделение. С остальными участниками сбора провели профилактические беседы.

Напомним, в Украине появилась новая агрессивная молодежная субкультура – «ЧВК Редан». Ее представители собираются в группы из десятков человек и устраивают массовые драки с национальными меньшинствами или представителями других субкультур. По мнению правоохранителей, это движение пришло из россии, где в феврале 2023 года «редановцы» начали устраивать массовые побоища у торговых центров.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что 27 февраля стражам порядка удалось предотвратить «встречу» «редановцев» с их оппонентами возле ТЦ «Панорама» на Таирова, а также о том, что представляет собой ЧВК «Редан» и насколько опасна эта субкультура.

Фото иллюстративное, Iviv media

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Редакция ПРОФИЛЬ

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