Об этом свидетельствуют данные сайта государственной системы «Прозорро.Продажи».

Первый аукцион касался земельного участка площадью 3,86 гектара, расположенного в пределах Прилиманского сельского совета. Заказчиком выступил Пересыпский отдел Государственной исполнительной службы Одессы.

Стартовая цена лота составляла 5,4 миллиона гривен. Торги должны были состояться 9 апреля в формате трехраундового английского аукциона.

Не удалось реализовать и другой арестованный земельный участок, выставленный во второй раз Доброславским отделом государственной исполнительной службы. На продажу выставлено 4,5 гектара сельскохозяйственной земли на территории Фонтанской громады. Стартовая стоимость лота — 5,2 миллиона гривен.

Поскольку это уже вторая попытка продажи, в ближайшее время возможна третья — уже с понижением стартовой цены.

Сейчас оба участка остаются в государственном управлении. Когда и на каких условиях их попытаются реализовать снова — пока не сообщается.

Напомним, что по итогам 2024 года в бюджет Одессы поступило более 835 миллионов гривен от платы за землю и продажи земельных участков.