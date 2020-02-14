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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области планируют построить 6 школ и 6 садиков

В Одесской области планируют построить 6 школ и 6 садиков

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что в планах властей региона – строительство школ, садиков, стадионов и ремонт дорог.

Как сообщает пресс-служба ОГА, перечень этих объектов он представил Кабинету министров Украины и Укравтодору. Речь идет о проекте “Большое строительство”.

«Начинаем в Одесской области масштабный проект. В наших планах: шесть школ, шесть детских садов и шесть стадионов во всех уголках Одесской области. К каждому объекту будет проложена качественная дорога и все коммуникации. Также мы возьмемся за стратегические участки дорог: мосты и развязки”, – отметил Максим Куцый.

Эта программа является инициативой президента Украины Владимира Зеленского и стартует с 1 марта.

Напомним, Кабинет министров выделил 673 млн грн на ремонт дорог в Одесской области.

Фото: Одесская облгосадминистрация

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