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Новости Одессы и Одесской области

Кабмин выделил 673 млн гривен на дороги Одесской области: в первую очередь отремонтируют дорогу Каролино-Бугаз – Санжейка

Кабмин выделил 673 млн гривен на дороги Одесской области: в первую очередь отремонтируют дорогу Каролино-Бугаз – Санжейка

В 2020 году отремонтируют 10 километров трассы Т-16-47 Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка. Служба автомобильных дорог в Одесской области уже начала проводить тендерную процедуру. Конечным сроком завершения работ в документации указано 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Кабинет министров Украины постановлением № 36 от 29 января направил 673 миллиона гривен на дороги государственного значения в Одесской области. В списке есть объекты, которые нужно построить, реконструировать, а также те, которые нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Это участки трассы Одесса-Киев, участки на дорогах Одесса – Вознесенск – Новый Буг, Измаил – Килия – Вилково, Приморское – Желтый Яр – Татарбунары, КП Серпневое – Тарутино – Арциз – Сарата.

Судя по информации на сайте государственных закупок Prozorro, Служба автомобильных дорог в Одесской области уже опубликовала три тендера на ремонт трассы Т-16-47, которая также включена в список, составленный Кабмином. Речь идет о дороге из Каролино-Бугаз, через Грибовку в Санжейку.

Из более 28 километров дороги отремонтируют всего 10. На это готовы выделить 115 миллионов 353 тысячи 577 гривен.

Также можно предугадать, кто освоит эти средства. Судя по информации на сайте госзакупок, подобные тендеры по ремонту областных дорог Одессы в большинстве случаев выигрывает ООО «Автомагистраль-Юг». Часто после ремонта заказчик объявляет о разного рода «дополнительных» или «завершающих» работах, на которые также выделяются миллионы.

Фото: Укравтодор

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Артем Виноградов
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