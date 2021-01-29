Жестокое убийство на Одесчине: житель Вилково зарезал «веселую» гостью (видео)

Как сообщает областное управление полиции, задержанный – житель Вилково, который дружил с потерпевшей.

Напомним, 26 января в водоотводном канале в центре Вилково нашли тело женщины со следами насильственной смерти. Тело погибшей было обмотано веревкой и капроновой сеткой.

В полиции вскоре выяснили, что убитая – 34-летняя горожанка, а к ее убийству причастен 43-летний знакомый, живущий неподалеку от водоема.

Также выяснилось, что накануне убийства женщина была у знакомого в гостях. Выпив, хозяин начал ссориться с гостьей, якобы та стала слишком громко веселиться. В ходе конфликта мужчина обезумел настолько, что жестоко избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбацкой сеткой и бросил в канал.

Позже, осознав, что натворил, преступник начал скрываться, но вскоре был задержан.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Черноморске психически нездоровый мужчина забил до смерти свою мать.

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