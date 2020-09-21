В Одесской области отменили “красные” зоны

В Украине с понедельника, 21 сентября, будет новое карантинное зонирование.

В связи с этим в Одесской области временно не будет “красных” зон. Сейчас в ней находятся Измаил, Беляевка, а также Болградский район Одесской области.

О новом карантинном зонировании сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Решение принял Кабмин.

Но с понедельника их переместят в «оранжевую» зону. В ней же – Черноморск, Березовский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы.

В «жёлтой» зоне — города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы.

Напомним, вспышку коронавируса в Одессе зафиксировали в мужском монастыре.